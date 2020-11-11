Son dakika haberleri... Torbalı'da bir kişi kahvehanede tabancayla öldürüldü - Son Dakika

Güvenlik güçlerince yürütülen soruşturma kapsamında şüphelinin, Hasan Sarı ile aralarında husumet bulunduğu öğrenilen M.K. olduğu tespit edildi.

Alınan bilgiye göre Hasan Sarı (52), yanına gelen yüzünü kapatan bir kişi tarafından başından silahla vuruldu.

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