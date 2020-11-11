Son dakika haberleri... Torbalı'da bir kişi kahvehanede tabancayla öldürüldü - Son Dakika

İzmir'in Torbalı ilçesinde, düğünlerde müzisyenlik yapan Hasan Sarı, kahvehanede başından tabancayla vurularak öldürüldü.
Alınan bilgiye göre Hasan Sarı (52), yanına gelen yüzünü kapatan bir kişi tarafından başından silahla vuruldu.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sarı'nın öldüğünü belirledi.
Şüpheli, olay yerinden otomobille kaçtı.
Güvenlik güçlerince yürütülen soruşturma kapsamında şüphelinin, Hasan Sarı ile aralarında husumet bulunduğu öğrenilen M.K. olduğu tespit edildi.
Zanlı M.K, Bornova ilçesinde yakalandı.
- Kaynak: AA
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