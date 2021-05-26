Son dakika haberleri! Trafik kazasında hayatını kaybeden babaanne ve iki torunu yan yana defnedildi - Son Dakika

Tokat'ın Zile ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden babaanne ve torunları yan yana toprağa verildi.

Zile- Çekerek kara yolu Dağiçi Kavşağı yakınlarında dün yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Himmet Tok (75), İsmail Yılmaz (62), Abdulkerim (13), Emine (74) ve Elif Elmas Bayır'ın (16) otopsi işlemleri tamamlandı.

Yakınları tarafından hastaneden alınan babaanne Emine ile torunları Abdulkerim ve Elif Elmas Bayır'ın cenazeleri, Ağbaba Mezarlığına getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından babaanne ve torunları gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi.

Zile-Çekerek kara yolu Dağiçi Kavşağı yakınlarında 25 Mayıs günü sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 26 ABE 826 plakalı hafif ticari araç ile Birol Bayır'ın (42) kullandığı 34 VJL 82 plakalı otomobil çarpışmış, kazada, Himmet Tok, İsmail Yılmaz, Abdulkerim, Emine ve Elif Elmas Bayır hayatını kaybetmiş, yaralanan Şerife Yılmaz (62), Nisanur (7), Şükriye (27) ve Birol Bayır (42) ile Bekir (57) ve Rabia Türker (22) ise Zile Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.