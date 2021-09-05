Tren kazasında hayatını kaybeden kişi Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Tren kazasında hayatını kaybeden kişi Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı
SAKARYA - Tekirdağ Ergene ilçesinde meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden Nusret Açıkgöz (51), Sakarya'nın Kaynarca İlçesinde bulunan Kalburcu Merkez Cami'sinde kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Kaza, Tekirdağ ili Ergene ilçesinin Velimeşe Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Edirne'den Çerkezköy yönüne giden 13001 sefer sayılı yük treni, hemzemin geçitte fabrika servis minibüsüne çarptı. Trenin bir süre önünde sürüklediği minibüsteki 6 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralanmıştı.
Feci kazada hayatını kaybeden 51 yaşındaki evli ve 1 çocuk babası Nusret Açıkgöz'ün cenazesi Kaynarca Kalburcu Mahallesinde bulunan Kalburcu Merkez Cami'sinde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Kalburcu Mahalle Merkez Mezarlığı'na defnedildi. Tekirdağ'da bir tekstil fabrikasında çalıştığı öğrenilen Açıkgöz, yakınlarının göz yaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak: İHA
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