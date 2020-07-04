Son dakika haberleri: Uluslararası Bakalorya ilk yıllar programı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Uluslararası Bakalorya ilk yıllar programı

Son dakika haberine göre Gaziantep'ten dünyaya açılan eğitim ekolü SANKO Okulları, kurulduğu 2001 yılında bu yana felsefesine uygun olarak eğitim öğretim alanında öncü olmaya devam ediyor.

Gaziantep'ten dünyaya açılan eğitim ekolü SANKO Okulları, kurulduğu 2001 yılında bu yana felsefesine uygun olarak eğitim öğretim alanında öncü olmaya devam ediyor.

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SANKO Okulları, anasınıfı ve ilkokul yıllarını kapsayan 'Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı (PYP)' çalışmalarını başlatarak, güçlü bir programı Gaziantep'te uygulayacak ilkokul olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyor.


SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, Uluslararası Bakalorya sisteminin ilk aşaması olan ve 3-12 yaş arasındaki çocuklar için uygulanan İlk Yıllar Programı'nın (PYP - Primary Years Programme), genç öğrencileri yaşam boyu öğrenmeye önem veren aktif katılımcılar olarak geliştirmeyi hedefleyen bir eğitim modeli olduğunu söyledi.


Programın 1968 yılında İsviçre'nin Cenevre kentinde bir eğitim organizasyonu olarak faaliyete geçtiğini ve öğrencilere akademik hedefleri yüksek eğitim programları sunduğunu belirten Asyalı, "Uluslararası Bakalorya Organizasyonu, öğrencilere hızla küreselleşen günümüz dünyasında yaşamak, öğrenmek ve çalışmak için gerekli tüm becerileri kazandırmayı hedefleyen, 3-12 yaş çocuklarına yönelik İlk Yıllar Programı'dır" dedi.


Programın dünya çapında, okullara yüksek nitelikli ve zorlu eğitim programları sunduğunu ve 100'ün üzerinde ülkede uygulandığını kaydeden Asyalı, "Misyonumuz ve eğitim felsefemizle örtüşen PYP ile uluslararası bir eğitim topluluğunun parçası olacağız. 'Dünya Okulu' olmak için çıktığımız bu yolculuk, çocuklarımız için eşsiz deneyimler sunacak" ifadelerine yer verdi.


IB İlk Yıllar Programı (PYP) Nedir


PYP, 3 ila 12 yaşları arasındaki öğrenciler için tasarlanmıştır. Çocukların hem sınıfta hem de dış dünyada araştıran-sorgulayan bireyler olarak gelişmelerine odaklanır. Küresel öneme sahip altı disiplinler üstü temanın yönlendirdiği, altı alandan türetilen bilgi ve becerilerin yanı sıra, sorgulamaya güçlü bir vurgu yapan disiplinler üstü becerilerin kullanılmasıyla keşfedilen bir çerçevedir. PYP, ulusal ve yerel müfredatların çoğunun gerekliliklerine uyum sağlayacak şekilde esnektir ve öğrencilerin IB Orta Yıllar Programı'na en iyi şekilde hazırlanabilmelerini sağlar.


IB İlk Yıllar Programı, Öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal esenliğini sağlamayı amaçlar, Öğrencileri bağımsızlıklarını geliştirmeye ve kendi öğrenimleri için sorumluluk almaya teşvik eder, Öğrencilerin dünyayı anlama ve onunla uyum içerisinde olma çabalarını destekler ve Öğrencilerin, uluslararası bilincin gelişip zenginleşeceği bir temel vazifesi görecek kişisel değerler oluşturmasına yardımcı olur. IB İlk Yıllar Programı içerisinde tanımlanmış olan altı ders Dil, Sosyal Bilgiler, Matematik, Sanat, Fen Bilimleri ve Kişisel, Toplumsal Eğitim ve Beden Eğitimi. IB İlk Yıllar Programı'nın en önemli ve en ayırt edici özelliği, altı disiplinler üstü temaya sahip olmasıdır. Bu temalar, IB Dünya Okullarına, yerel ve küresel sorunları müfredatlarına entegre etme fırsatı sunmanın yanı sıra, öğrencilerin dersler kapsamındaki öğrenmenin sınırlarını aşarak "dışarıya açılmalarına" imkan verir. - GAZİANTEP

Gaziantep, İsviçre, Cenevre, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 10:39 Kaynak: İHA

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