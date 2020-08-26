Uşak'ın Banaz ilçesinde hareket halindeki traktörün römorkundan düşen kişi yaşamını yitirdi.
Ahat köyünde Mehmet Döner yönetimindeki 10 L 1471 plakalı traktörün römorkunda bulunan Ali Ertuğrul (55) mısır tarlasında çalıştıkları sırada dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Banaz Devlet Hastanesine kaldırılan Ertuğrul, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Traktör sürücüsü Döner ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.