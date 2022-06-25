Son dakika haberleri! Uyuduğu sanılan genç, alkol komasından öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Uyuduğu sanılan genç, alkol komasından öldü

25.06.2022 19:07
Son dakika haberleri! Uyuduğu sanılan genç, alkol komasından öldü

Son dakika haberleri: MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, birlikte içki içtiği arkadaşları tarafından uyuduğu sanılan İsmail Köroğlu'nun (27), alkol komasına girerek yaşamını yitirdiği belirlendi.

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, birlikte içki içtiği arkadaşları tarafından uyuduğu sanılan İsmail Köroğlu'nun (27), alkol komasına girerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Köroğlu'nun cansız bedeni, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Sarıgöl ilçesine bağlı kırsal Beyharmanı Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Köroğlu, iddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte alkol almaya başladı. Köroğlu, bir süre sonra içkinin etkisiyle kendinden geçerken, arkadaşları, uyuduğunu sandı. Yaklaşık 1 saat bu şekilde kalan Köroğlu'nu uyandırmak isteyen arkadaşları, kendisinden cevap alamayınca durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Köroğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. İsmail Köroğlu'nun cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sarıgöl Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Köroğlu'nun burada yapılan ön otopside vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmadı. Alkol komasına girerek yaşamını yitirdiği değerlendirilen Köroğlu'nun cansız bedeni, daha sonra otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Uyuduğu sanılan genç, alkol komasından öldü - Son Dakika

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