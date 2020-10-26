"Traktör Römorklarında Reflektör ile Daha Güvenli Trafik" projesi kapsamında Erzincan merkeze bağlı Uluköy Köyü Jandarma uygulama noktasında düzenlenen programda, traktör römorklarında veya tarım araçlarında bulunması zorunlu olan reflektör levhasının önemine değinildi.

Vali Mehmet Makas, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, bazı kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımı ile temsili olarak traktör römorklarının arka kapaklarına reflektör monte edildi.

Erzincan'da kayıtlı 7 bin 342 adet traktör bulunduğunu ve bunların yüzde 30'luk kısmında reflektör olmadığını belirten İl Jandarma Trafik Kısım Amiri Astsubay Kıdemli Başçavuş Veysel Sarı, 2015-2020 yılları arasında jandarma trafik sorumluluk bölgesinde traktörlerin karıştığı 73 trafik kazası meydana geldiğini, bu kazalarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 75 kişinin de yaralandığını söyledi.

"Traktör Römorklarında Reflektör ile Daha Güvenli Trafik" projesi kapsamında Tarım İl Müdürlüğü ve Ziraat Odası Başkanlığı tarafından 300 adet reflektör desteği sağlandığına değinen Vali Mehmet Makas, kendi elleriyle traktör römorkuna reflektör monta etti. Römork arkasında reflektör olmaması, aşırı yükleme, uygun ışık donanımı kullanmama gibi tedbirsizlikler sonucunda meydana gelen kazaların; can ve mal kaybına neden olduğuna değinen Valimiz Sayın Mehmet Makas, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre römork ve tarım aletlerinin arka kısmına ECE 69 veya 70 standartlarına uygun reflektör takılmasının zorunlu olduğunu hatırlattı.

Bu proje ile farkındalık düzeyinin artırılması, trafik kazaları neticesinde ölüm ve yaralanma riskinin ortadan kaldırılmasının hedeflendiğine değinen Vali Makas, "Can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler ve denetimler aralıksız devam edecektir." dedi. - ERZİNCAN