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Son dakika haberleri: Vali Tavlı, yangından etkilenen bölgelerde incelemelerini sürdürüyor - Son Dakika

Son dakika haberleri: Vali Tavlı, yangından etkilenen bölgelerde incelemelerini sürdürüyor

18.08.2021 09:43
Son dakika haberleri: Vali Tavlı, yangından etkilenen bölgelerde incelemelerini sürdürüyor, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla'da meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesinin ardından yangından etkilenen bölgelere ziyaretlerini sürdürüyor.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla'da meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesinin ardından yangından etkilenen bölgelere ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Vali Orhan Tavlı, Seydikemer'de yürütülen yangın sonrası çalışmalarını yerinde inceledi.

İncelemelerinde Vali Orhan Tavlı'ya, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Seydikemer İlçe Jandarma Komutanı Sadık Çetin, Seydikemer İlçe Emniyet Müdürü Muzaffer Yüceur ve Seydikemer Orman İşletme Müdürü Turan Çiğnaklı eşlik etti.

Vali Orhan Tavlı, Belediye Başkanı Yakup Otgöz ve beraberindeki heyet ile ilk olarak Kabaağaç Mahallesinde meydana gelen orman yangını sırasında söndürme çalışmalarına destek verirken devrilen traktörü hasar gören kendisi de yaralanan Süleyman Yıldırım'ın Alaçat Mahallesi'nde bulunan evini ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Geçtiğimiz günlerde kendisine traktör hediye edilen Süleyman Yıldırım da devletin her daim yanında olduğu dile getirerek, ziyaretlerinden dolayı Vali Orhan Tavlı'ya teşekkür etti.

Ziyaretlerinin ardından Kabaağaç ve Çökek Mahallesi'ne giderek yanan bölgelerde inceleme yapan ve yangın sonrası yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Orhan Tavlı, yangından etkilenen vatandaşlarla da bir araya geldi.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Vali Orhan Tavlı, bir kez daha geçmiş olsun dileklerini ileterek, yangından etkilenen vatandaşların yaralarının sarılması için gerekli tüm çalışmaların hızlı ve sağlıklı bir şekilde yürütüldüğünü belirtti. - MUĞLA

Son dakika haberleri: Vali Tavlı, yangından etkilenen bölgelerde incelemelerini sürdürüyor
Son dakika haberleri: Vali Tavlı, yangından etkilenen bölgelerde incelemelerini sürdürüyor
Son dakika haberleri: Vali Tavlı, yangından etkilenen bölgelerde incelemelerini sürdürüyor
Son dakika haberleri: Vali Tavlı, yangından etkilenen bölgelerde incelemelerini sürdürüyor
Son dakika haberleri: Vali Tavlı, yangından etkilenen bölgelerde incelemelerini sürdürüyor

Orhan Tavlı, Yakup Otgöz, Yangın, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Vali Tavlı, yangından etkilenen bölgelerde incelemelerini sürdürüyor - Son Dakika


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