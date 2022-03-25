Son dakika haberleri... Van'da işçi servisi kazasında yaralanan 15 kişiden 12'si taburcu oldu - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Van'da işçi servisi kazasında yaralanan 15 kişiden 12'si taburcu oldu

25.03.2022 11:11
Son dakika haberleri... Van'da işçi servisi kazasında yaralanan 15 kişiden 12'si taburcu oldu

Son dakika haberi... VAN'da, fabrika işçilerinin taşındığı minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 15 kişiden 12'si taburcu edilirken, 3 kişinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

VAN'da, fabrika işçilerinin taşındığı minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 15 kişiden 12'si taburcu edilirken, 3 kişinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaza, dün akşam kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Gevaş ilçesine bağlı Uysal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ayakkabı fabrikasında çalışan işçilerin taşındığı minibüs, Bitlis'ten Van'a seyir halindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, minibüsteki 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Van'daki hastanelere kaldırdı. Tedavileri tamamlanan yaralılardan 12'si, bugün taburcu edilirken, 3 kişinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Son dakika haberleri... Van'da işçi servisi kazasında yaralanan 15 kişiden 12'si taburcu oldu
Son dakika haberleri... Van'da işçi servisi kazasında yaralanan 15 kişiden 12'si taburcu oldu
Son dakika haberleri... Van'da işçi servisi kazasında yaralanan 15 kişiden 12'si taburcu oldu
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Minibüs, Fabrika, Kaza, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Van'da işçi servisi kazasında yaralanan 15 kişiden 12'si taburcu oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Van'da işçi servisi kazasında yaralanan 15 kişiden 12'si taburcu oldu - Son Dakika
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