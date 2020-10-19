Vietnam'ın orta kesmini vuran heyelan sonucu 11 asker hayatını kaybetti.

Vietnam'ın Quang Tri eyaletinde şiddetli yağışların etkisiyle askeri bir kampın bulunduğu bölgede toprak kayması meydana geldi. Yetkililer, kamptaki 11 askerin daha hayatını kaybettiğini ve toplam 14 askerin öldüğünü,11 askeri personelin ise kaybolduğunu açıkladı. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.