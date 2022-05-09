Son dakika haberleri | Yaşı küçük sürücünün kullandığı otomobil istinat duvarından düştü: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Yaşı küçük sürücünün kullandığı otomobil istinat duvarından düştü: 2 yaralı

09.05.2022 19:55
Son dakika haberleri | Yaşı küçük sürücünün kullandığı otomobil istinat duvarından düştü: 2 yaralı

Son dakika haberi: SİVAS'ta yaşı küçük sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak, 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarından şarampole devrildi.

SİVAS'ta yaşı küçük sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak, 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarından şarampole devrildi. Kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında kent merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı yakınlarında meydana geldi. M.M.D. (15) yönetimindeki 58 FP 921 plakalı otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak yolun sağındaki istinat duvarından şarampole devrildi. Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen araç ters döndü. Kazayı görenler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü M.M.D. ve yanında bulunan O.B. (17), itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. O.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Son dakika haberleri | Yaşı küçük sürücünün kullandığı otomobil istinat duvarından düştü: 2 yaralı
Son dakika haberleri | Yaşı küçük sürücünün kullandığı otomobil istinat duvarından düştü: 2 yaralı
Son dakika haberleri | Yaşı küçük sürücünün kullandığı otomobil istinat duvarından düştü: 2 yaralı
Son dakika haberleri | Yaşı küçük sürücünün kullandığı otomobil istinat duvarından düştü: 2 yaralı
Son dakika haberleri | Yaşı küçük sürücünün kullandığı otomobil istinat duvarından düştü: 2 yaralı
YORUMLAR
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15 yaşındaki sürücü istinat duvarından uçtu, kazada 2 kişi yaralandı 15 yaşındaki sürücü istinat duvarından uçtu, kazada 2 kişi yaralandı

Paşabahçe, Otomobil, Tragger, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Yaşı küçük sürücünün kullandığı otomobil istinat duvarından düştü: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Yaşı küçük sürücünün kullandığı otomobil istinat duvarından düştü: 2 yaralı - Son Dakika
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