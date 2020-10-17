Son dakika haberleri! Yeni Zelanda'da Başbakan Ardern liderliğindeki İşçi Partisi genel seçimden galip çıktı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Yeni Zelanda'da Başbakan Ardern liderliğindeki İşçi Partisi genel seçimden galip çıktı

17.10.2020 15:17
Son dakika haberleri! Yeni Zelanda'da Başbakan Ardern liderliğindeki İşçi Partisi genel seçimden galip çıktı, System.String[]

Son dakika haberler: Yeni Zelanda'daki bugün yapılan genel seçimleri Başbakan Jacinda Ardern liderliğindeki İşçi Partisi kazandı.

Yeni Zelanda'daki bugün yapılan genel seçimleri Başbakan Jacinda Ardern liderliğindeki İşçi Partisi kazandı.

Sandıkların yüzde 96'sının sayımının tamamlandığı seçimlerde, kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 49'unu alan İşçi Partisi, 120 üyeli parlamentodaki 64 sandalyeye sahip oldu.

Ana muhalefetteki Ulusal Parti oyların yüzde 26,9'unu kazanarak 35 sandalyeye sahip olurken, geriye kalan 21 sandalye, 4 parti arasında paylaşıldı.

Ulusal Parti lideri Judith Collins, sonuçların ardından Başbakan Ardern'i arayarak tebrik ettiğini duyurdu.

Ardern zafer konuşmasına yerli diliyle başladı

Destekçilerine yaptığı zafer konuşmasına Yeni Zelanda yerlileri Maori dilinde başlayan Ardern, "Yeni Zelanda, İşçi Partisi'ne son 50 yıldaki en büyük desteği gösterdi." dedi.

İşçi Partisi kampanya gönüllülerine ve destekçilerine teşekkür eden Ardern, "Hem kentlerde hem de kırsal bölgelerde destek gördük, kazanmayı umduğumuz ama kazanmayı beklemediğimiz sandalyeleri kazandık." ifadelerini kullandı.

Ardern, daha önce İşçi Partisi'ni desteklemediği halde bu seçimlerde oy veren insanlara, "Desteğinizin değerini bileceğiz, tüm Yeni Zelandalıların taleplerini gözeten bir parti olacağız." sözleriyle teşekkür etti.

24 yıl sonra ilk kez tek başına iktidar

Seçim sonuçları, ülkede 1996'dan bu yana koalisyon hükümetleri ile yönetilen ülkede ilk kez bir partiye tek başına iktidar yolunun açıldığını gösteriyor.

2017 yılındaki son genel seçimlerden 46 sandalye kazanan ve Yeni Zelanda Yeşiller Patisinin dışardan desteğinde Önce Yeni Zelanda Partisi ile koalisyon hükümeti kuran Başbakan Ardern, bu seçimlerde milletvekili sayısını 22 artırarak büyük bir başarıya imza attı.

2017 seçimlerinde 56 milletvekili çıkararak seçimin galibi olan fakat hükümet kuramayan Ulusal Parti ise 21 milletvekili kaybederek mecliste ikinci parti haline geldi.

Genel seçimlerde büyük bir oy kaybına uğrayan ve önceki seçimlerdeki 7,20'lik oy oranını koruyamayan iktidar ortağı Önce Yeni Zelanda Partisi 2,7 oy oranında kalarak milletvekili çıkaramadı.

Koalisyon hükümetini dışardan destekleyen Yeşiller Partisi 6,27'lik oy yüzdesini 7,5'e yükselterek 11 milletvekili çıkartırken, oyların yüzde 8'ini alan Eylem Yeni Zelanda (ACT) Partisi 10, yerli nüfusu temsil eden Maori Partisi 1 milletvekili kazandı.

Ardern, ülkesinin ve dünyanın takdir ettiği bir siyasetçi oldu

Yeni Zelanda'nın 3. kadın başbakanı olan 40 yaşındaki Ardern, geçen yıl Christchurch kentinde Müslüman cemaati hedef alan terör saldırısındaki duyarlı tavrı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aldığı etkili tedbirlerle ülkesinde ve dünyada takdir toplamıştı.

Ardern, 15 Mart 2019'da terörist Brenton Tarrant'ın Christchurch kentindeki El Nur Camii ve Linwood İslam Merkezine düzenlediği, 51 kişinin öldüğü, 49 kişinin de yaralandığı terör saldırısını şiddetle kınaması, ulusal kanallardan canlı ezan okunmasını sağlaması ve anma törenlerinde başörtüsü takarak Müslüman vatandaşlara verdiği destek nedeniyle barışın sembolü olarak değerlendirilmişti.

Ardern, Kovid-19 salgınına karşı da kararlı ve etkili liderlik göstermiş, kendi vatandaşları hariç sınırları kapatarak uyguladığı sıkı karantina tedbirleriyle 5 milyon 92 bin nüfuslu takımada ülkesinin virüsten en az şekilde etkilenmesini sağlamıştı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Yeni Zelanda'da Başbakan Ardern liderliğindeki İşçi Partisi genel seçimden galip çıktı - Son Dakika

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