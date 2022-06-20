Son dakika haberleri | Zindaşti'nin ölüm emri verdiği iddia edilen Kadir Güneş davasında karar açıklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Zindaşti'nin ölüm emri verdiği iddia edilen Kadir Güneş davasında karar açıklandı

20.06.2022 16:51
Son dakika haberleri | Zindaşti'nin ölüm emri verdiği iddia edilen Kadir Güneş davasında karar açıklandı

Son dakika haberi: Naci Şerifi Zindaşti'nin talimatıyla Kadir Güneş'in öldürülmek istendiği iddiasına ilişkin 2'si firari 4'ü tutuklu 7 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

Naci Şerifi Zindaşti'nin talimatıyla Kadir Güneş'in öldürülmek istendiği iddiasına ilişkin 2'si firari 4'ü tutuklu 7 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya müdahil Kadir Güneş ve tutuksuz sanıklar katıldı.

Tutuklu sanıklar Mert Akdağ, Uğur Can Coşkun, Turgay Coşkun ve Recep Süren'e bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanılan duruşmada cumhuriyet savcısı esasa ilişkin görüşünü açıkladı.

Mütalaada, firari sanık Zindaşti'nin, hasım olarak gördüğü Kadir Güneş'in öldürülmesi kararı aldığı, bu kararı yurt dışında bulunan sanık Tolga Hakan Ceylan aracılığıyla diğer sanık Turgay Dursun'a iletildiği, Dursun'un talimatı sanık Uğur Can Coşkun'a götürdüğü, son olarak Coşkun'un ise tetikçi olarak Mert Akdağ'ı bulduğu anlatıldı.

Akdağ'ın öldürme eylemini, Kadir Güneş'in yanına bir kadın gelmesi nedeniyle tamamlayamadığı bilgisine yer verilen mütalaada, eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı vurgulandı.

Mütalaada, sanık Turgay Dursun'un, sanık Mert Akdağ'ı, para ve yurt dışına kaçırma vaadiyle kandırıp azmettirdiği, araç kiralayıp Kadir Güneş'in evinin önüne park ettirdiği, öldürme eylemini görecek ve kaydettirecek şekilde kamera düzeneği kurdurduğu belirtildi.

Sanıklardan Recep Süren'in eylem öncesi tetikçi Mert Akdağ ile birlikte Gaziosmanpaşa'daki bir otelde birlikte kaldıkları kaydedilen mütalaada, Süren'in burada Akdağ'ın suç işleme kararını kuvvetlendirdiği ifade edildi.

Mütalaada, sanık Fatma Şahin'in sanık Uğur Can Coşkun'un kız arkadaşı olduğu, Kadir Güneş'in evinin çevresini videolara çekip sevgilisine gönderdiği, bir mesajında, "Gerekirse almaya geldiklerinde telefonu kırar atarım camdan" yazdığı aktarıldı.

Sanıklardan tetikçi Mert Akdağ'ın "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılması istenilen mütalaada, diğer sanıkların bu suça yardım ve "suçluyu kayırma" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Mütalaaya karşı savunma yapan sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Mert Akdağ'ı "kasten adam öldürmeye teşebbüs"ten 10 yıl 10 ay hapse mahkum ederken, cezaevinde kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliyesini kararlaştırdı.

Sanık Turgay Dursun'u "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüse azmettirme" suçundan 13 yıla mahkum eden ve tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, sanıklar Recep Süren ve Uğur Can Coşkun'a "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüse yardım" suçundan 6 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.

Sanık Süren'in tahliyesine, Coşkun'un tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, Fatma Şahin'e "suçluyu kayırma" suçundan 5 ay hapis cezası verip cezayı erteledi.

Öte yandan firari sanıklar Zindaşti ve Tolga Hakan Ceyhan'ın dosyasının ayrılmasına karar verildi.

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ZİNDAŞTİ'NİN TALİMATIYLA CİNAYET HAZIRLIĞINDAKİ 5 SANIĞA HAPİS CEZASI ÇIKTI ZİNDAŞTİ'NİN TALİMATIYLA CİNAYET HAZIRLIĞINDAKİ 5 SANIĞA HAPİS CEZASI ÇIKTI Ovacık ilçesine noter açılacak Ovacık ilçesine noter açılacak
Kaynak: AA

Can Coşkun, Zindaşti, Akdağ, Güneş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Zindaşti'nin ölüm emri verdiği iddia edilen Kadir Güneş davasında karar açıklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Zindaşti'nin ölüm emri verdiği iddia edilen Kadir Güneş davasında karar açıklandı - Son Dakika
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