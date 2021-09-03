Son dakika! Hafif ticari araç, yolcu dolu otobüs durağına girdi: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

İstanbul'da ticari araç yolcu dolu durağa daldı: Ölü ve yaralılar var

Saat 10.05 sıralarında Dereboyu Caddesi'nde iddiaya göre süratli giden hafif ticari aracın sürücüsü E.G, direksiyon hakimiyetini kaybedince yolcuların beklediği otobüs durağına daldı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 7 KİŞİ YARALANDI

Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3'ü ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, sürücü E.G ise yakalandı. Öte yandan sürücünün kaza anında sara krizi geçirdiği iddia edildi.

Korkunç kazada hayatını kaybeden kadının kimliği de belli oldu. Talihsiz kadının isminin Suzan Metin (63) olduğu öğrenildi.

"İNSANLAR SAVRULDU"

Dehşet anlarını anlatan bir görgü şahidi ise "Tezgahımı kuruyordum kafamı çevirdim. Araba hızlı vaziyette geliyordu. Araba otobüs durağına daldı. Yolcuların üzerine doğru geldi. İnsanlar savruldu. Ben de son anda ölümden döndüm. İlk defa böyle bir şey yaşadım. Biraz telaş oldu, moralim bozuk" dedi.

Öte yandan otobüs durağına dalan hafif ticari araç ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.