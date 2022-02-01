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Son dakika: Havai fişek fabrikası patlaması davasında karar duruşmasının 2'nci günü - Son Dakika

Son dakika: Havai fişek fabrikası patlaması davasında karar duruşmasının 2'nci günü

01.02.2022 11:55
Son dakika: Havai fişek fabrikası patlaması davasında karar duruşmasının 2'nci günü

Son dakika haberine göre SAKARYA'nın Hendek ilçesinde 7 işçinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin de yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davanın karar duruşmasının 2'nci gününde; hem şikayetçi hem de sanık avukatlarının 'olası kasıt' ile ilgili beyan ve savunmaları alınıyor.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde 7 işçinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin de yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davanın karar duruşmasının 2'nci gününde; hem şikayetçi hem de sanık avukatlarının 'olası kasıt' ile ilgili beyan ve savunmaları alınıyor.

Hendek ilçesinde 3 Temmuz 2020'de havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 7 işçi yaşamını yitirdi, 127 kişi de yaralandı. Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, patlamada ihmali olduğu öne sürülen fabrika sahibi Yaşar Coşkun, fabrika sorumlu müdürü A.A., fabrika müdürü ve genel ustabaşı Hasan Ali Velioğlu, genel ustabaşı E.Ö., iş güvenliği uzmanı A.B., sorumlu personel A.Ç. ve A.R.E.C. hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2'şer yıl 8'er aydan 22'şer yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davada fabrika sahibi Yaşar Coşkun ile genel ustabaşı Hasan Ali Velioğlu tutuklu yargılanıyor.

EK SAVUNMA HAKKI

Ferizli ilçesindeki Sakarya Ağır Ceza Mahkemeleri salonunda; davanın 7'nci duruşmasının 2'nci günü, sabah saatlerinde başladı. Duruşma salonuna girmek isteyen kişiler, güvenlik önlemleriyle içeri alındı. Sakarya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada; müşteki avukatları, 2'si tutuklu 7 sanığın suçlarının 'olası kasıt' olarak değerlendirilmesi yönünde talepte bulundu. Mahkeme heyeti de talebi göz önünde bulundurarak 'olası kasıtla ölüme sebebiyet verme' ve 'olası kastla yaralamaya sebebiyet verme' suçlamalarına karşı avukatlara ek savunma hakkı verdi. Bugün de hem şikayetçi hem de sanık avukatlarının 'olası kasıt' ile ilgili beyan ve savunmaları alınıyor.


Son dakika: Havai fişek fabrikası patlaması davasında karar duruşmasının 2'nci günü
Son dakika: Havai fişek fabrikası patlaması davasında karar duruşmasının 2'nci günü
Son dakika: Havai fişek fabrikası patlaması davasında karar duruşmasının 2'nci günü
Son dakika: Havai fişek fabrikası patlaması davasında karar duruşmasının 2'nci günü
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Yaşar Coşkun, Fabrika, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Havai fişek fabrikası patlaması davasında karar duruşmasının 2'nci günü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Havai fişek fabrikası patlaması davasında karar duruşmasının 2'nci günü - Son Dakika
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