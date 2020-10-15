Son dakika! HDP'li milletvekilleri, Şırnaklı kadınların teröre tepki eylemini engellemek istedi - Son Dakika

Son dakika! HDP'li milletvekilleri, Şırnaklı kadınların teröre tepki eylemini engellemek istedi

15.10.2020 17:42
Son dakika! HDP'li milletvekilleri, Şırnaklı kadınların teröre tepki eylemini engellemek istedi, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre ŞIRNAK'ta, yakınları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin, HDP il binası önündeki eylemi 6'ncı haftasında da engellendi.

ŞIRNAK'ta, yakınları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin, HDP il binası önündeki eylemi 6'ncı haftasında da engellendi. Aileler, basın açıklaması yaptıkları sırada, aralarında HDP Şırnak milletvekilleri Nuran İmir ve Hüseyin Kaçmaz'ın da olduğu grubun engeliyle karşılaştı. Aileler, eylemlerine engelleme girişimlerine rağmen devam etti.

Şırnak'ta çocukları ve yakınları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı önüne gelerek protesto eylemi yaptı. Yoğun güvenlik önlemleri altında ellerinde Türk bayrakları ile HDP il binası önüne gelen kadınlar, terör örgütü PKK'ya ve HDP'ye tepkilerini dile getirdi. Ellerinde Türk bayraklarıyla 'Şırnaklı kadınlar hesap soruyor' 'Teröre geçit yok' yazılı dövizler ve PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, "Kahrolsun PKK" "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

Şırnaklı kadınların bu haftaki eylemi de yine HDP'liler tarafından engellenmek istenildi. HDP il binası önüne gelen kadınlar, aralarında HDP Şırnak milletvekilleri Nuran İmir ve Hüseyin Kaçmaz'ın olduğu grubun engeliyle karşılaştı. Parti binasındaki ses sistemiyle yüksek tonda müzik çalıp, slogan atarak yapılan engellemeye rağmen kadınlar, HDP il binası önünde teröre tepkilerini dile getirdi. 1989 yılında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen güvenlik korucusu İmam Salih Bildik'in kızı Besra Bildik, şehit kızı olmaktan gurur duyduğunu ifade ederek, "Şehit kızı olmaktan gurur duyuyorum. Gözyaşı artık dökülmesin. Bu vatan, bu bayrak hepimizin. Artık anneler ağlamasın. Bu annelerin çocukları artık götürülmesin. Bizim gibi kızlar yetim kalmasın. Kimse eşsiz kalmasın. Gözyaşı dökülmesin. Bizim isteğimiz bu. Hepimiz kardeşiz" dedi.Hayde Bildik, güvenlik korucusu babası Abdullah Bildik'in 1998 yılında terör örgütü tarafından şehit edildiğini ifade ederek, "Kan dökülmesin anneler ağlamasınlar istiyorum. Artık kan dursun. Bu süreç bitsin artık. Ben çocukluğumu yaşamadım. Babasız büyüdüm. Artık çocuklar babasız büyümesin. Yeter artık. Bu kanın durmasını istiyorum. Yeter artık" diye konuştu.


Son dakika! HDP'li milletvekilleri, Şırnaklı kadınların teröre tepki eylemini engellemek istedi
Son dakika! HDP'li milletvekilleri, Şırnaklı kadınların teröre tepki eylemini engellemek istedi
Son dakika! HDP'li milletvekilleri, Şırnaklı kadınların teröre tepki eylemini engellemek istedi
Son dakika! HDP'li milletvekilleri, Şırnaklı kadınların teröre tepki eylemini engellemek istedi
Son dakika! HDP'li milletvekilleri, Şırnaklı kadınların teröre tepki eylemini engellemek istedi
Son dakika! HDP'li milletvekilleri, Şırnaklı kadınların teröre tepki eylemini engellemek istedi
Son dakika! HDP'li milletvekilleri, Şırnaklı kadınların teröre tepki eylemini engellemek istedi
Son dakika! HDP'li milletvekilleri, Şırnaklı kadınların teröre tepki eylemini engellemek istedi
Son dakika! HDP'li milletvekilleri, Şırnaklı kadınların teröre tepki eylemini engellemek istedi
Son dakika! HDP'li milletvekilleri, Şırnaklı kadınların teröre tepki eylemini engellemek istedi
Son dakika! HDP'li milletvekilleri, Şırnaklı kadınların teröre tepki eylemini engellemek istedi
Son dakika! HDP'li milletvekilleri, Şırnaklı kadınların teröre tepki eylemini engellemek istedi

Halkların Demokratik Partisi, Şırnak, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! HDP'li milletvekilleri, Şırnaklı kadınların teröre tepki eylemini engellemek istedi - Son Dakika

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