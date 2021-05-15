Son dakika haberi: SARAYBOSNA - "Hızlı Cevap 2021" tatbikatına katılmak üzere 700 ABD askeri Bosna Hersek'e geldi - Son Dakika

Bosna Hersek'te yapılacak "Hızlı Cevap 2021* tatbikatına katılmak üzere 700 ABD askeri başkent Saraybosna'ya ulaştı.

Başkentteki Uluslararası Saraybosna Havalimanında düzenlenen karşılama töreninde konuşan Bosna Hersek Savunma Bakanı Sifet Podzic, ABD liderliğinde Avrupa, Afrika ve NATO iş birliğine yürütülen "Avrupa Savunucusu 2021" tatbikatının parçası olan "Hızlı Cevap 2021" tatbikatının 17 Mayıs-2 Haziran'da yapılacağını söyledi.

Bölge ülkelerin katılımıyla yapılacak tatbikata Bosna Hersek'ten 500 askerin katılacağını belirten Podzic, bugün ülkeye 700 ABD askerinin geldiğini söyledi.

Podzic, toplam 5 bin askere ev sahipliği yapacak tatbikatın güvenlik açısından son derece önemli olduğunu ifade ederek, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri için de önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

ABD'nin Saraybosna Büyükelçisi Eric Nelson da tatbikatın bugüne kadar yapılmış en büyük tatbikatlardan birisi olacağını belirtti.

Bu arada, ABD helikopterlerinin de katılacağı tatbikata Bosna Hersek'in Manjaca ve Glamoc kentlerindeki kışlalar ile Dubrava Havalimanı ev sahipliği yapacak.