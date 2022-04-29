Son dakika... İki otomobil çaya düştü: 1 ölü, 2 yaralı, 2 kayıp - Son Dakika

Erzurum'un Olur ilçesinde çarpışan iki otomobilin çaya düştü. Kazada 2 kişi yaralanırken, suya kapılan 3 kişiden birinin cesedine ulaşıldı, 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Artvin'in Yusufeli ilçesi ile Erzurum'un Olur ilçesi arasındaki Yeşilbağlar Mahallesi bölgesinde iki otomobilin çarpışması sonucu araçlar, Ayvalı Barajı'na akan Oltu Çayı'na düştü. Aynı araçtaki 2 kişinin kendi imkanlarıyla yaralı olarak çaydan çıktığı ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı kazada, diğer otomobildeki 3 kişi ise suya kapılarak kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı 6 hazır kıta, 4 dalgıç, 4 itfaiye arama kurtarma, 5 Jandarma Arama Kurtarma (JAK), 5 Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekibi sevk edildi.

Ekiplerin iş makinesi desteğiyle bölgede yaptığı çalışmada kayıp 1 kişinin cesedine ulaşıldı, suya kapılan diğer 2 kişiyi de arama çalışmaları sürüyor.

(Dursun Murat Aydın-İHA)