Son dakika! Isparta'da iki köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Son dakika habere göre Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki köy karantinaya alındı.
Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki köy karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan alınan bilgiye göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Aydoğmuş ve Kavak köylerinde, Kovid-19 vakaları ve temaslı sayılarında artış olması nedeniyle hastalığın yayılmasını önlemek için 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verdi.
Alınan karar doğrultusunda, Aydoğmuş köyünde bugün, Kavak köyünde ise dün karantina uygulamasının başladığı öğrenildi.
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