Son dakika: İstanbul Bebek'te bir restoranın olduğu iskele çöktü: Denize düşenler var, kurtarma çalışmaları sürüyor

Beşiktaş Bebek Arnavutköy Caddesi'nde restoranın olduğu iskele çöktü. Denize düşenler kurtarılmaya çalışılırken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

25 KİŞİNİN DENİZE DÜŞTÜĞÜ DÜŞÜNÜLÜYOR

Yaşanan kaza kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, bölgede bulunan 25 vatandaşın denize düştüğü tahmin ediliyor. Bölgedeki ekipler kurtarma çalışmaları sürüyor.

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