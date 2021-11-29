Son Dakika: İstanbul'da fırtına sebebiyle yarın saat 18.00'e kadar motosiklet ve elektrikli scooter kullanılamayacak - Son Dakika

Marmara Bölgesi'nde sabah saatlerinde etkisini artırmaya başlayan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Çok sayıda ilçede ağaçlar ve elektrik direkleri devrilirken evlerin çatıları da hasar gördü. Motosikletlilerin büyük sıkıntı yaşadığı şiddetli fırtınada İstanbul Valiliği yeni bir karar aldı.

YARIN 18.00'E KADAR KISITLANDI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twiitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da hayatı olumsuz etkileyen lodos ve fırtına nedeniyle, trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için bugün 23.00'ten yarın 18.00'e kadar motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooterlar kullanılmayacaktır." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NDAN VALİ YERLİKAYA'YA TEŞEKKÜR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından Vali Yerlikaya'ya teşekkür ederek, "Bu karar için teşekkürler Sayın Valim." ifadelerine yer verdi. İmamoğlu, söz konusu karardan önce attığı tweette, "Motokurye hizmeti veren emekçilerimiz için lodos fırtınası can tehlikesi yaratıyor. Bu hizmeti veren şirketlerimizin, kurye iptal kararını doğru buluyorum. Lodos fırtınası ve yarattığı riskler bitene kadar lütfen siparişleri askıya alalım." demişti.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL

Yarın İstanbul'da yüz yüze eğitime ara verilirken kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de izinli sayılacak.

FIRTINA YARIN AKŞAMA KADAR DEVAM EDECEK

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre; İstanbul'daki kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın, bu gece yarısına kadar 90-110 km/sa hızda devam ederek gece saatlerinden itibaren hızını biraz azaltacağı ve yarın saat 18.00'e kadar 70-90 km/sa hızda sürdüreceği tahmin ediliyor.