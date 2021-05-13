Son Dakika: İstanbul'da yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi finali Portekiz'in Porto kentine alındı - Son Dakika

Son Dakika: İstanbul'da yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi finali Portekiz'in Porto kentine alındı

13.05.2021 14:12

Bir süredir gündemde olan Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da alınarak Porto'ya verilmesiyle ilgili olarak UEFA kararını verdi. Yapılan açıklamaya göre; 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanan final, Portekiz'in Porto kentine alındı. Bilindiği üzere daha önce konuyla ilgili açıklama yapan TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Kuzu kuzu gelecekler" ifadelerini kullanmıştı.

UEFA, 29 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin Portekiz'in Porto şehrinde bulunan Dragao Stadı'na alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada Portekiz'de oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline toplamda 6000 taraftarın alınacağını belirtildi.

DRAGAO STADI'NDA KARAR KILINDI

UEFA'nın karşılaşmayı İngiltere'de oynatmayı düşündüğü ancak İngiliz yetkililerin karantina muafiyeti sağlamaması sebebiyle mücadelenin Portekiz'in Porto şehrindeki Dragao Stadı'nda yapılmasına karar verildiği kaydedildi. Final müsabakasında her iki takımdan 6'şar bin seyircinin tribünde yerini alacağı bildirildi.

Türk makamlarının son iki yıldır Şampiyonlar Ligi finalini başarılı bir şekilde düzenlemek için çalıştığı vurgulanan açıklamada, "UEFA, devam eden ortaklık ve iş birliği ruhunun yanı sıra bu özel durumda gösterilen anlayış için oldukça minnettardır ve İstanbul için gelecekteki fırsatları acilen araştıracaktır" ifadelerine yer verildi.

''TFF, ANLAYIŞLA KARŞILADI''

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin konuyla ilgili; "Türkiye Futbol Federasyonu ve Türk makamları, UEFA'nın isteğini anlayışla karşıladı. Yakın gelecekte bir Şampiyonlar Ligi finali ve diğer birçok etkinliği Türkiye'de görmeyi umuyorum" dedi.

"KUZU KUZU GELECEKLER"

Geçtiğimiz günlerde Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınacağı iddialarıyla ilgili açıklamada bulunan Nihat Özdemir, "Kuzu kuzu gelip oynayacaklar. Her şeyimizle finale hazırız. Bütün tedbirler alınmış. UEFA ile görüşmelerimiz devam ediyor. Hiçbir şekilde başka yere alınması söz konusu olamaz. Bu maç inşallah 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak. Sağlık, güvenlik, ulaşım her türlü tedbirler alınmış, planlanmış durumda. İki tane İngiliz takımının tarihi bir finali olacak. Manchester City aynı zamanda İngiltere'nin şampiyonu, Chelsea de önemli bir takım. Real Madrid gibi bir dünya devini yenerek finale kaldılar. Sportif anlamda çok güzel bir maç izlettirecekler. Seyircili maç olacağı için. Dünya uzun süredir böyle bir tabloyu özlemişti. Stadımız çok güzel. Zemini olsun, giriş çıkış, bütün şartlar tamamen sağlık kurullarına uygun şekilde planlanmış durumda. Her türlü tedbiri aldık" diye konuşmuştu.

KARANTİNA ŞARTI SIKINTI YARATMIŞTI

Türkiye, İngiltere tarafından 'kırmızı listeye' alındığı için Şampiyonlar Ligi finaline gidecek futbolcuların, idarecilerin ve futbolseverlerin hükümet tarafından belirlenecek bir otelde 10 gün kalması gerekiyordu. İngiliz hükümeti, bu kuralda bir muafiyet tanınmayacağını UEFA'ya aktarmıştı. UEFA, bu durumun EURO2020'de de forma giyecek birçok oyuncunun finalde oynayacak olmasından ötürü sıkıntıya girmişti.

Son Dakika: İstanbul'da yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi finali Portekiz'in Porto kentine alındı

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Son Dakika Spor Son Dakika: İstanbul'da yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi finali Portekiz'in Porto kentine alındı - Son Dakika Spor


YORUMLAR (14)
  • züccaciyeci: avrupalı larıda ihale aldığı kurumlarlan karıştırınca insan böyle yanılıveriyor işte. Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
  • İzmirli 35: Normaldirrrr, sonuçta Fenerasyon başkanıydı,futbol federasyonu başkanı değil,haftalarca fener maçlarını en son güne denk getirdiler, zorlu rezitansta koç la birebir görüştüler ,yok yere malum hocalara saha cezası verdiler sonuçta zırt pırt fiyasko fiyasko Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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Son Dakika

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