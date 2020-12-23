Son dakika haberi... İYİ Parti'den Kovid-19 önlem paketi önerisi - Son Dakika

Son dakika haberi... İYİ Parti'den Kovid-19 önlem paketi önerisi

23.12.2020 16:13

Son dakika haberler: İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı Ünzile Yüksel, "Pandeminin başladığı gün herkese bedava maske vaadinde bulunanlar inşallah aşıyı kimseyi ayırt etmeden vatandaşına ulaştırır, beklentimiz budur.

İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı Ünzile Yüksel, "Pandeminin başladığı gün herkese bedava maske vaadinde bulunanlar inşallah aşıyı kimseyi ayırt etmeden vatandaşına ulaştırır, beklentimiz budur." ifadesini kullandı.

Yüksel, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Sağlık Politikaları Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Murat Karaman ile Kovid-19 önlem paketi önerilerini açıkladı.

Tüm yıkıcı etkisiyle devam eden salgının Türkiye'de de ağır sonuçlarının yaşandığını belirten Yüksel, paketin, bu sürecin en az zararla atlatılması için hazırlandığını söyledi.

Parti olarak halkın dert ve sorunlarını bildiklerini ve çözüm üretmeye çalıştıklarını vurgulayan Yüksel, şöyle devam etti:

"Muhalefet partisi olarak üzerimize düşenin sadece eleştiri değil çözüm önerileri olduğunu da biliyoruz. Bulduğumuz çözüm önerilerini de saklamadan halkımızın huzurunda sunacağız. Pandeminin başladığı gün herkese bedava maske vaadinde bulunanlar inşallah aşıyı kimseyi ayırt etmeden vatandaşına ulaştırır, beklentimiz budur. Gerek ekonomik olarak gerek sağlık açısından yeterli tedbirlerin alındığını düşünmüyoruz. Çünkü bizzat toplumun içinde yaşıyoruz."

"Kısa çalışma ödeneği tam ücret olmalıdır"

Toplantıda, partinin Kovid 19 önlem paketi önerilerini açıklayan Sağlık Politikaları Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Karaman da dört hafta süreyle nüfus hareketliliğinin en asgariye indirilmesi, bu süre içinde yurt dışı giriş ve çıkışlarda ekstra tedbirler alınması gerektiğini dile getirdi.

Otobanlarda OGS-HGS sistemlerine entegre "HES Kodu Tarama Sistemi" geliştirilmesi ve hastalık tespit edilen vatandaşların karantinaya alınmasının sağlanmasını öneren Karaman, diğer tedbirleri şöyle sıraladı:

"- Halka barınma, gıda temini, sağlıklı çevre ve sağlıklı çalışma koşulları sağlanmalı ve mahallelerde kurulacak aşevleri ile halkın ücretsiz ya da en azından uygun fiyata gıdaya erişimi sağlanmalıdır.

Halk sağlığı uzmanları tarafından ihtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz vitamin sağlanmalı, bu çalışmaların koordine edilmesi için 'Beslenme Bilim Kurulu' kurulmalıdır.

Mobil PCR Test ve Tanı İstasyonları kurulmalı.

Kovid-19 aşısının vatandaşlara ücretsiz ulaştırılmalı ve hatta vatandaşlara farklı menşeili aşılardan seçim hakkı tanınmalıdır.

Kısa çalışma ödeneği tam ücret olmalıdır.

Esnek çalışma düzeni acilen devreye alınmalı ve finansmanı devletin sosyal fonlarından karşılanmalıdır. Vaka sayılarının arttığı işyerlerinde üretime ara verilmelidir.

Pandemi sürecinde bu hastalık nedeniyle hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarının görev şehidi sayılması ile ilgili yasa teklifi bir an önce Meclis'ten geçirilmeli ve şehitlerimizin ve yakınlarının hakları korunmalıdır."

Karaman, hastaların evde tedavi sürecinin daha etkin bir şekilde yürütülmesi için "Kovid-19 Mobil Evde Sağlık Hizmet Birimleri", bağımsız, şeffaf, yansız ve ilmi verileri referans edinmiş bir "Yüksek Sağlık Konseyi" kurulması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Son dakika haberi... İYİ Parti'den Kovid-19 önlem paketi önerisi
Son dakika haberi... İYİ Parti'den Kovid-19 önlem paketi önerisi
Son dakika haberi... İYİ Parti'den Kovid-19 önlem paketi önerisi
Son dakika haberi... İYİ Parti'den Kovid-19 önlem paketi önerisi

Ünzile Yüksel, İYİ Parti, Muhalefet, Karaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... İYİ Parti'den Kovid-19 önlem paketi önerisi - Son Dakika


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