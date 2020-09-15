Son dakika! Kablo hırsızları Ereğli'de yakalandı - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce Konuralp bölgesinde bir inşaattan kablo hırsızlığı gerçekleştiren 2 şahıs, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'nin çalışması sonrasında Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ikametlerine yapılan operasyonla yakalandı. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay Düzce Konuralp Bölgesi Şehit murat Demir Mahallesi'nde bir inşaattan meydana geldi. Edinilen bilgilere göre geçtiğimiz hafta gece geç saatlerde Konuralp bölgesinde bulunan bir inşaata giren 2 şahıs 40 bin lira değerindeki kabloları alıp kayıplara karıştı. Konu ile ilgili olarak Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro amirliğine bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalar, bölgede ki güvenlik kameraların takibi, mobese kameralarının incelenmesinin ardından hırsızlık şüphelisi olarak M.Y. ve Y.Y. tespit edildi. Yapılan tespitin ardından ekipler Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ikametlerine operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde 2 kişi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgunun ardından şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE