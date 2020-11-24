Son dakika... KADES sayesinde ölümden dönen kadından "uygulamayı indirin" tavsiyesi - Son Dakika

Son dakika... KADES sayesinde ölümden dönen kadından "uygulamayı indirin" tavsiyesi

24.11.2020 11:11
Son dakika... KADES sayesinde ölümden dönen kadından

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kadına yönelik şiddet ihbarlarına hızlı müdahaleyi sağlayan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) sayesinde eski eşi tarafından bıçaklanmaktan kurtulan Manisalı R.D, uygulamanın hayat kurtardığını, şiddet gören tüm kadınların bu uygulamayı telefonlarına indirmesi gerektiğini söyledi.

Kadına yönelik şiddet ihbarlarına hızlı müdahaleyi sağlayan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) sayesinde eski eşi tarafından bıçaklanmaktan kurtulan Manisalı R.D, uygulamanın hayat kurtardığını, şiddet gören tüm kadınların bu uygulamayı telefonlarına indirmesi gerektiğini söyledi.

İçişleri Bakanlığının koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğünce şiddet mağduru kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen KADES sayesinde hayatta kalan 38 yaşındaki R.D, AA muhabirine yaptığı açıklamada, madde bağımlısı olduğunu iddia ettiği eşinden, şiddet gördüğü için boşandığını belirterek, eşinin peşini bırakmadığını, kendisini sürekli tehdit ettiğini öne sürdü.

Şehzadeler ilçesinde yaşayan R.D, eski eşinin, kapısına geldiğinde veya takip edildiğinde telefonla karakolu aradığını, polis memurlarının tavsiyesiyle KADES uygulamasını telefonuna indirdiğini ifade ederek, uygulamayı iki kez kullandığını, ikincisinde ölümden döndüğünü anlattı.

Geçen yıl ekim ayında arkadaşıyla işe gitmek üzere evden çıktığını anlatan R.D, köşede bekleyen eski eşinin bıçak çekip arkadaşını uzaklaştırdığını iddia ederek, olayı şöyle anlattı:

"Benimle yalnız kaldı, bıçağı göğsüme dayayıp beni bir yerlere götürmeye başladı. Uzun bir yol katettik. Beni Spil Dağı tarafına götürmeye çalıştığını fark ettim. Uygulamayı kullandım. Sabit durmak için direndim, bu sırada beni dövdü ama az bir yara aldım. Butona bastım ve 3 dakika içinde ekipler olay yerine geldi. O an telefonla arayıp ihbarda bulunma şansım yoktu. O durumda telefonla görüşüyor olsaydım, şu an yaşıyor olmazdım çünkü eski eşim o gün madde de kullanmıştı. O gün hayatım boyunca hiç korkmadığım kadar korktum. Eğer o gün KADES uygulamasına basmasaydım ölebilirdim."

R.D, olayın ardından eski eşinin tutuklandığını ancak davanın devam etmesi nedeniyle endişesinin sürdüğünü, uygulamayı telefonunda tuttuğunu aktardı.

KADES uygulamasından yapılan ihbarlara, konum bilgisi alınarak hızla müdahale edildiğini aktaran R.D, "Benim durumumda olan, şiddet gören, tehdit alan tüm kadınlar bu uygulamayı telefonlarına indirmeli. Hayatı korkusuzca 3 dakikaya sığdırmak çok güzel. Telefonla bazen ihbarda bulunamazsınız, 10 dakika boyunca derdinizi anlatıp adresinizi verinceye kadar KADES ile tek bir tuşla, tek bir hamle ile ömrünüzü uzatabilir, benim gibi ölümden kurtulabilirsiniz." diye konuştu.

KADES kapsamında, Manisa'da bu yılın 11 ayında 593 kadının ihbarına hızla yanıt verildiği belirtildi.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... KADES sayesinde ölümden dönen kadından 'uygulamayı indirin' tavsiyesi - Son Dakika


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