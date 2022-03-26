Son dakika... Kağıthane'de feci kaza: 1 ölü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... Kağıthane'de feci kaza: 1 ölü

26.03.2022 03:23

Son dakika 3. sayfa haberi: Kağıthane'de feci kaza: 1 ölü Yolun karşısına geçmeye çalışan şahıs, ticari taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti Kağıthane'de yolun karşısına geçmeye çalışan 42 yaşındaki İbrahim Eren, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kağıthane'de feci kaza: 1 ölü

Yolun karşısına geçmeye çalışan şahıs, ticari taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti

İSTANBUL - Kağıthane'de yolun karşısına geçmeye çalışan 42 yaşındaki İbrahim Eren, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan adam tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi'nde bulunan Ferman Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Eren(42), H.Ö.'nün kullandığı 34 TFA 39 plakalı ticari taksinin çarpması sonucu yola savruldu. Eren'e çarptıktan sonra kontrolden çıkan taksi ise park halindeki araçlara çarparak refüje vurarak durabildi. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan İbrahim Eren'i gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarlar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı adam kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"Aracı kullanan şoför bırakıp kaçmıştı"

Olayın meydana geldiği cadde üzerinde esnaf olan Harun Atakul, "Ben geldiğimde polisler falan vardı burada. Taksicinin çarptığı adamı ambulans ile götürmüşler. Burada duran 5 araç ardı ardına çarpmayla birbirine girmiş. Taksi de refüje savrulmuş ama aracı kullanan şoför bırakıp kaçmıştı. Ben geldiğimde yaralıyı ambulans götürdüğü için ben göremedim onu" dedi.

"Adam önce yaya çarpmış, sonra park halindeki arabalar çarpmış"

Kaza sonrasında olay yerine gelen Mustafa Topal ise, "Ben sabah geldiğimde burada ambulans ve polisler vardı. Yerde bir adam yatıyordu. Duyduğuma göre adam önce bir yayaya çarpmış daha sonra da kontrolünü kaybedip park halindeki arabalara çarpmış. Kazadan sonra da taksici arabasını bırakıp kaçmış. Duyduğuma göre yaralı adam vefat etmiş galiba" şeklinde konuştu.

Öte yandan taksi sürücüsü H.Ö. ise polis ekipleri tarafından soruşturma için karakola götürüldü.

YORUMLAR
500
Ticari taksi kaldırıma çarptı: 1 yaralı Ticari taksi kaldırıma çarptı: 1 yaralı

İbrahim Eren, Kağıthane, Taksi, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Kağıthane'de feci kaza: 1 ölü - Son Dakika


Son Dakika
01:02 Zelenski uyardı: Ukrayna halkı bunu kesinlikle kabul etmeyecek
00:54 Aziz Yıldırım, Mesut Özil'e haber yolladı: Sana söz veriyorum
00:34 Ümit Milli Takım, İskoçya'yı 2-0 mağlup etti!
00:27 Son seçim anketinde AK Parti'nin oyları yükselişte!
00:12 Emmanuel Macron: Mariupol kentini terk etmek isteyenler için Türkiye ve Yunanistan ile insani operasyon düzenleyeceğiz
00:05 Valerien Ismael, Beşiktaş'a gelir gelmez ilk kuralı koydu!
23:25 Usulsüzlük soruşturması kapsamında Juventus'un yıldızları ifadeye çağrıldı!
23:13 Kız çocuklarının eğitimlerinin askıya alınmasına tepki olarak ABD, Taliban'la görüşmeyi reddetti!
22:47 Ersin Destanoğlu yaptığı kurtarışla gönülleri fethetti!
22:25 Ukrayna ve Rusya savaşıyla ilgili profesörden tepki çeken sözler: Putin'in yerinde olsam küçük bir NATO ülkesine nükleer atarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 03:28:14. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika... Kağıthane'de feci kaza: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement