Son dakika... Kamboçya'da şantiyede vinç devrildi: 5 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

PHNOM Kamboçya'nın Tayland sınırında bulunan Poipet kasabasında bir şantiyede vincin devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Banteay Meanchey Emniyet Müdürü Ath Khem, yaptığı açıklamada, vincin ağır beton blokları kaldırdığı esnada yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde çalıştırılması nedeniyle devrildiğini söyledi.
Khem, vincin yük kolunun şantiyenin yanındaki evlerin üstüne düşmesi sonucu 5 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını bildirdi.
Olayda, inşaatta çalışan kimsenin yara almadığını aktaran Khem, kazanın dikkatsizlikten kaynaklandığını ifade etti.
Kamboçya'nın güneyindeki Kep kasabasında inşaat halindeki bir binanın ocak ayında çökmesi sonucu 36 kişi yaşamını yitirmiş, 23 kişi yaralı kurtulmuştu.