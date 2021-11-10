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Son dakika: Kanada'da 4 Müslüman'ı öldüren terörist, Yeni Zelanda'daki teröristin takipçisiymiş - Son Dakika

Son dakika: Kanada'da 4 Müslüman'ı öldüren terörist, Yeni Zelanda'daki teröristin takipçisiymiş

10.11.2021 22:57
Son dakika: Kanada'da 4 Müslüman'ı öldüren terörist, Yeni Zelanda'daki teröristin takipçisiymiş

Son dakika haberlerine göre Kanada'nın Ontario eyaletindeki London kentinde aynı aileden 4 Müslüman'ı öldüren teröristin, Yeni Zelanda'daki camilerde 51 kişiyi öldüren teröristten ilham aldığı ortaya çıktı.

Kanada'nın Ontario eyaletindeki London kentinde aynı aileden 4 Müslüman'ı öldüren teröristin, Yeni Zelanda'daki camilerde 51 kişiyi öldüren teröristten ilham aldığı ortaya çıktı.

London kentinde haziran ayında akşam yürüyüşündeki 5 kişilik Müslüman ailenin üzerine aracını sürerek 4'ünün ölümüne neden olan Nathaniel Veltman'ın, ev, araç ve bilgisayarlarını inceleyen ekipler, yazılı materyallerde, 2019'da Yeni Zelanda'da iki camide 51 Müslüman'ı katleden terörist Brenton Tarrant'ın takipçisi olduğunu gösteren delillere ulaştı.

Kanadalı yayın kuruluşu Global News'in soruşturmaya yakın kaynaklardan derlediği haberinde, Veltman'ın kaleme alındığı iddia edilen çok sayıda ideolojik yazıda, terörist Tarrant'a atıfta bulunduğu kaydedildi.

Soruşturmayı yürüten ekiplerin, ele geçirilen bu materyallere, "terör suçu delilleri" olarak el koyduğu belirtildi.

Nathaniel Veltman, 6 Haziran'da, Kanada'nın London kentinde aracıyla gerçekleştirdiği saldırıda, 46 yaşındaki Salman Afzaal, 44 yaşındaki eşi Madiha Salman, 15 yaşındaki kızları Yumna ve 74 yaşındaki büyükanne Talat Afzaal'ı katletmişti.

Ailenin 9 yaşındaki oğulları Yusuf Afzaal, saldırıdan ağır yaralı olarak kurtulmuştu.

Olaydan hemen sonra açıklama yapan London Polisi, Veltman'ın saldırıyı, ailenin Müslüman görünümlü olması sebebiyle gerçekleştirdiğini belirterek saldırganın "nefret suçu" işlediğini açıklamıştı.

London Polisi, soruşturmanın ilerleyen aşamasında, olayın bir terör saldırısı olduğunu duyurmuş ve Veltman'ı terörist olarak mahkemeye sevk etmişti.

Veltman'ın 17 Kasım'da bir kez daha hakim karşısına çıkması planlanıyor.

Yeni Zelanda, Müslüman, Ontario, Kanada, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Kanada'da 4 Müslüman'ı öldüren terörist, Yeni Zelanda'daki teröristin takipçisiymiş - Son Dakika


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