Son dakika: Kanalizasyon borusu çalan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kanalizasyon borularını çaldığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine gittikleri Hamzalar köyünde kanalizasyon borularının çalındığını belirledi.

Çalışma başlatan jandarma ekipleri, güvenlik kameraları ve görgü tanıklarından yola çıkarak E.D. ve Ş.E'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada kanalizasyon boruları ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.