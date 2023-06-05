Son Dakika: Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, geçici olarak Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirildi - Son Dakika
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Son Dakika: Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, geçici olarak Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirildi

05.06.2023 22:25

Son dakika: Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, geçici olarak Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni Kabine'de Milli Savunma Bakanı olarak Yaşar Güler atandı. Güler'in ardından yeni Genelkurmay Başkanı'nın kim olacağı merak konusu olurken, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, geçici olarak Genelkurmay Başkanı olarak atandı.

Orgeneral Musa Avsever

YENİ GENELKURMAY BAŞKANI MUSA AVSEVER

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'i Milli Savunma Bakanı olarak atamış olması sebebiyle, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever mevcut görevi uhdesinde kalmak suretiyle yerine bir isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilmiştir."

MUSA AVSEVER KİMDİR?

Musa Avsever 7 Kasım 1957 doğumlu Türk asker ve mevcut Genelkurmay Başkanı'dır. Avsever; 1974 yılında Kuleli Askerî Lisesinden, 1978 yılında Kara Harp Okulundan mezun olmuştur. 2003 yılına kadar Türk Kara Kuvvetlerine bağlı çeşitli birliklerde karargâh ve kıta görevlerinde bulunmuştur. 2003'te tuğgeneral, 2016'da orgeneral rütbesine terfi etmiş ve 2016-2021 yılları arasında 1. Ordu komutanlığı yaptıktan sonra 2021 yılında Türk Kara Kuvvetleri Komutanı olmuştur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'i Milli Savunma Bakanı olarak atamış olması sebebiyle, 5 Haziran 2023 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever mevcut görevi uhdesinde kalmak suretiyle yerine bir isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirildi.

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Son Dakika Güncel Son Dakika: Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, geçici olarak Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, geçici olarak Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirildi - Son Dakika
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