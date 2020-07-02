Son Dakika: Karabük'te yangın söndürme helikopteri 3 ay görev yapacak - Son Dakika

KARABÜK'te, orman yangınlarıyla mücadelede 3 ay görev yapacak olan helikopter, Karabük Orman İşletme Müdürlüğü'nün Cemaller mevkisindeki, deposunda konuşlandırıldı.?
Orman Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılı Temmuz- Eylül aylarında orman yangınlarıyla mücadele için kiralanan helikopter, 1 Temmuz günü göreve başladı. Orman yangınlarıyla mücadelede etkin görev alacak olan helikopter, yangın açısından bölgenin en hassas yeri olan Karabük Orman İşletme Müdürlüğü'nün Cemaller mevkisindeki deposunda konuşlandırıldı.
Helikopterin 3'ü pilot olmak üzere 5 kişilik mürettebatı bulunuyor.