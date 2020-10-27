Son dakika: Kastamonu'da bir köy daha karantinaya alındı - Son Dakika

Son dakika: Kastamonu'da bir köy daha karantinaya alındı

27.10.2020 19:31
Son dakika: Kastamonu'da bir köy daha karantinaya alındı, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulanmaya başlandı.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulanmaya başlandı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, ilçeye bağlı Yamanlar köyü, son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle salgının kontrol altına alınması amacıyla ikinci bir karara kadar karantinada tutulacak.

Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.

Öte yandan, İnebolu ilçesine bağlı Sökü ve Kayaelması köyleri de bugün karantinaya alınmıştı.

Pınarbaşı, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Kastamonu'da bir köy daha karantinaya alındı - Son Dakika

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