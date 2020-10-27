Öte yandan, İnebolu ilçesine bağlı Sökü ve Kayaelması köyleri de bugün karantinaya alınmıştı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, ilçeye bağlı Yamanlar köyü, son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle salgının kontrol altına alınması amacıyla ikinci bir karara kadar karantinada tutulacak.

Son Dakika › Güncel › Son dakika: Kastamonu'da bir köy daha karantinaya alındı - Son Dakika

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