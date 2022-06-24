Son Dakika | Kayıp emlakçıyı öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son Dakika | Kayıp emlakçıyı öldüren zanlı tutuklandı

24.06.2022 12:37
Son Dakika | Kayıp emlakçıyı öldüren zanlı tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Antalya'da kayıp olarak aranan emlakçıyı keserle başına vurarak öldüren ve daha sonra halıya sararak gömdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Antalya'da kayıp olarak aranan emlakçıyı keserle başına vurarak öldüren ve daha sonra halıya sararak gömdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 18 gündür kayıp olarak aranan emlakçı Ahmet Ataoğlu'nun son görüştüğü Bahattin K., dün alındığı gözaltında suçunu itiraf etti. İtirafında tartışma sonrası öfkeye kapıldığını söyleyen Bahattin K., Ataoğlu'nun başına keserle vurduğunu, daha sonra bir halıya sararak yaşadığı barakanın 15 metre uzaklıkta ormanlık alana gömdüğünü itirafında bulundu. Bahattin K'nın itirafı sonrası harekete geçen polis ekipleri belirtilen bölgede yaptığı kazı çalışmasında Ataoğlu'nun cesedini gömülü olarak buldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edilen Bahattin K, tutuklanarak Alanya L Tipi cezaevine gönderildi. - ANTALYA

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Gözaltına alınan şüpheli, cinayeti itiraf etti! Keserle öldürüp gömmüş Gözaltına alınan şüpheli, cinayeti itiraf etti! Keserle öldürüp gömmüş Ormandaki cesedin kayıp emlakçıya ait olduğu değerlendiriliyor Ormandaki cesedin kayıp emlakçıya ait olduğu değerlendiriliyor
Kaynak: İHA

Ahmet Ataoğlu, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Kayıp emlakçıyı öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika | Kayıp emlakçıyı öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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