Son dakika: Kayseri'de Kovid-19 karantinasındaki bir kişi evinde hayatını kaybetti - Son Dakika

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasındaki kişi evinde yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 30 Ağustos Mahallesi Seda Sokak'taki bir apartmanda yaşayan R.Ö'nün (58) hareketsiz yattığını fark eden eşi, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, R.Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

R.Ö'nün cenazesi, otopsi için hastane morguna gönderildi.

R.Ö. ve eşinin, Kovid-19 salgını nedeniyle bir süredir evlerinde karantinada olduğu öğrenildi.