Son dakika! Kaza yapan hafriyat kamyonu şoförünün kaçma teşebbüsünü jandarma önledi - Son Dakika

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde hafriyat kamyonu, minibüse çarptı. Kazanın ardından kaçmaya çalışan hafriyat kamyonunun şoförü, aracın kapısına tutunan jandarma personelinin çabasıyla önlendi. O anlar, cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi. S.K. yönetimindeki 16 SPC 10 plakalı hafriyat kamyonu, 06 HA 4802 plakalı minibüse arkadan çarptı. Maddi hasarlı kaza sonrası jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

S.K., aracıyla manevra yaparak kaçmaya çalıştı. Bu sırada şoförün manevrası, tehlike oluşturdu. Bir jandarma personeli hafriyat kamyonunun kapısına tutunarak şoförü durdurmaya çalıştı. Yaklaşık 40-50 metre ilerleyen kamyon, jandarma personelinin gayretiyle durduruldu.123 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTIEkipler tarafından yapılan kontrolde hafriyat kamyonunun şoförü S.K.'nin 123 promil alkollü olduğu belirlendi. S.K. olay yerinden kaçmaya çalışmadığını, yolu açmak için aracını hareket ettirdiğini öne sürdü.

Hafriyat kamyonunun kaçma teşebbüsü ve jandarmanın durdurma çabası, bir kişi tarafından cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.

- Bursa