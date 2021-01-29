Son dakika... KDP Sincar Sorumlusu Kaçak: "PKK'nın kaçırdığı Yezidi genç sayısı DEAŞ'ın kaçırdıklarından fazla"

Son dakika haberlerine göre Irak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Sincar Sorumlusu Kadir Kaçak, terör örgütü PKK'nın kaçırdığı Yezidi genç sayısının DEAŞ'ın kaçırdıklarından daha fazla olduğunu söyledi.

Irak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Sincar Sorumlusu Kadir Kaçak, terör örgütü PKK'nın kaçırdığı Yezidi genç sayısının DEAŞ'ın kaçırdıklarından daha fazla olduğunu söyledi. Kaçak, yerel basına yaptığı açıklamada, "PKK, Sincar'dan ve Suriye'deki Hol Kamp'ından erkek ve kadın genç Yezidileri kaçırdı. Bunlar, Kandil gibi yerlere götürüldü." dedi. PKK terörünün kaçırdığı Yezidilerin sayısı hakkında net veriler olmadığını dile getiren Kaçak, "PKK'nın kaçırdığı Yezidilerin sayısı DEAŞ'ın 2014'te Sincar'dan kaçırdığı Yezidi genç sayısını geçiyor." ifadesini kullandı. Irak'ta Yezidiler 2014 yılında Musul'a bağlı Sincar'da DEAŞ terör örgütü tarafından öldürme ve kaçırılma eylemine maruz kalmıştı.

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