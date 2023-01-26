Son Dakika: Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklemeyeceklerini dile getiren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı partideki görevini bıraktı

Altılı Masa bugün ilk kez cumhurbaşkanı adayını konuşmak için Meral Akşener'in ev sahipliğinde 11. kez toplanırken, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'dan sürpriz bir çıkış gelmişti. Bugün verdiği bir röportajda parti olarak Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktıklarını açık bir şekilde ifade eden Paçacı, "Parti yetkili kurulları, şu anda Kemal Bey'i onaylayacak noktada değil ama bu nihai olarak böyle devam edecek anlamına da gelmiyor. Meral Hanım konuyu yetkili kurullara getirecek, orada nihai karar alınacak" demişti.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Paçacı, yaptığı basın açıklaması ile görevinden istifa ettiğini duyurdu. Açıklamalarında Paçacı, "Aziz Milletimizin bilgisine. Ülkemizin ve milletimizin umudu olan Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adaylık sürecine dair, bir gazeteciye verdiğim demecin, maksadı aşan yorumlara neden olduğunu görüyorum. Demokrasimize nefes aldıracak bir süreçte büyük emek harcayan, Sayın Genel Başkanımızı ve partimizi, Aynı zamanda, Altılı Masayı oluşturan Sayın Genel Başkanların iradelerini koruyup kollamak amacıyla; İYİ Parti'deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım" dedi.

Ayrıntılar geliyor...