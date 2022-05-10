Son dakika... Kilis'teki silahlı kavgada tutuklananların sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika
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Son dakika... Kilis'teki silahlı kavgada tutuklananların sayısı 2'ye yükseldi

10.05.2022 12:58
Son dakika... Kilis'teki silahlı kavgada tutuklananların sayısı 2'ye yükseldi

Gelen son dakika haberlerine göre Kilis'in Musabeyli ilçesinde aralarında husumet bulunan gruplar arasında çıkan silahlı kavgada ölen 2 kişinin soruşturması kapsamında tutuklananların sayısı 2'ye yükseldi.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde aralarında husumet bulunan gruplar arasında çıkan silahlı kavgada ölen 2 kişinin soruşturması kapsamında tutuklananların sayısı 2'ye yükseldi.

Musabeyli ilçesine bağlı Yedigöz köyünde daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasındaki tartışmanın kavga dönüşmesi sonucu meydana geldi. H.E. av tüfeği ile Halil T., Mehmet T. ve Ercan T. üzerine ateş açarak yaralamıştı. Yaralılardan ile Halil T., Mehmet T. Hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili olarak, 2 kardeşin katil zanlısı H.E. tutuklanmıştı. Son olarak, H.E'nin kardeşi İ.E. ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı. - KİLİS

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Kilis'teki silahlı kavgayla ilgili tutuklu sayısı 2'ye yükseldi Kilis'teki silahlı kavgayla ilgili tutuklu sayısı 2'ye yükseldi

Musabeyli, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Kilis'teki silahlı kavgada tutuklananların sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika


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