Son dakika... Kirayı almaya geldi, kiracısını ölü buldu - Son Dakika
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Son dakika... Kirayı almaya geldi, kiracısını ölü buldu

26.03.2022 03:44
Son dakika... Kirayı almaya geldi, kiracısını ölü buldu

Son dakika gelişmesine göre Kirayı almaya geldi, kiracısını ölü buldu Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir şahıs, kirasını almak üzere gittiği evinde oturan kiracısını ölü buldu.

Kirayı almaya geldi, kiracısını ölü buldu

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir şahıs, kirasını almak üzere gittiği evinde oturan kiracısını ölü buldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sümer Mahallesi 2. Cadde üzerinde meydana gelen olayda bir ev sahibi, kirasını almak üzere evinde oturan Süleyman K.'nın evine gitti. Zile basan şahıs kapıyı açan olmayınca, pencerelerden içeri baktı. Evin içerisindeki kiracısı Süleyman K.'nın hareketsiz bir şekilde yattığını gören ev sahibi, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Süleyman K.'nın hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yalnız yaşadığı öğrenilen Süleyman K.'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kirasını almaya gitti, kiracısını ölü halde buldu! Kirasını almaya gitti, kiracısını ölü halde buldu!

Sümer Mahallesi, Kocasinan, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Kirayı almaya geldi, kiracısını ölü buldu - Son Dakika


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