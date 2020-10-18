Kırıkkale'de 2 trafik kazasında 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Alparslan Türkeş Bulvarı Dispanser Kavşağı'ndaki kazada ise Elif Özbek (25) idaresindeki 18 AG 350 plakalı otomobil, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda trafik ışıklarında bekleyen Yaşar Dündar'ın kullandığı 71 AAG 713 plakalı minibüse çarptı.

Kazada, otomobildeki Yaren (15), Şerife (63), Aynur (29), Bedirhan (13) ve Eslem İkra Ünver (2) yaralandı.

Kırıkkale 'de meydana gelen 2 trafik kazasında 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

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