ORDU'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında uluslararası düzeyde aranma kaydı bulunan DEAŞ üyesi Irak uyruklu M.K.Y.A. yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında İnterpol Dairesi Başkanlığı'nca kırmızı bültenle aranan Irak uyruklu M.K.Y.A.'nın kentte olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, DEAŞ üyesi Irak uyruklu M.K.Y.A.'yı Altınordu ilçesinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K.Y.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist, Ordu'da yakanlandı - Son Dakika