Son dakika! Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist, Ordu'da yakanlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist, Ordu'da yakanlandı

25.03.2022 17:57
Son dakika! Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist, Ordu'da yakanlandı

Bir son dakika haberine göre ORDU'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında uluslararası düzeyde aranma kaydı bulunan DEAŞ üyesi Irak uyruklu M.K.Y.A. yakalandı.

ORDU'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında uluslararası düzeyde aranma kaydı bulunan DEAŞ üyesi Irak uyruklu M.K.Y.A. yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında İnterpol Dairesi Başkanlığı'nca kırmızı bültenle aranan Irak uyruklu M.K.Y.A.'nın kentte olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, DEAŞ üyesi Irak uyruklu M.K.Y.A.'yı Altınordu ilçesinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K.Y.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


YORUMLAR
500
Son dakika haberi! Samsun'da DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı Son dakika haberi! Samsun'da DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı YAKALANAN 2 DEAŞ'LIDAN BİRİ TUTUKLANDI YAKALANAN 2 DEAŞ'LIDAN BİRİ TUTUKLANDI

Terör, Polis, Irak, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist, Ordu'da yakanlandı - Son Dakika


Son Dakika
17:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefete gelin dedik, Bay Kemal gelmedi.
17:31 Salih Özcan, Türkiye A Milli Takımı'nı seçti!
17:15 Son Dakika: Rusya savaşın 30. gününde kayıplarını açıkladı: 1351 asker öldü, 3 bin 825 asker yaralı
17:02 Son Dakika: ABD Başkanı Biden'la görüşmek için yola çıkmıştı! Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın olduğu uçak Varşova'ya dönerek acil iniş yaptı
17:00 Volkan Demirel'den şaşırtan açıklama: Benim zamanımda sosyal medya olsa oynamazdım
16:47 Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'daki operasyonun birinci etabı tamamlandı
16:36 AK Partili Şamil Tayyar'ın Bekir Pakdemirli'ye tepkisi dinmiyor!
16:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e, "Barış için atılacak adımın mimarı sen olmalısın" diyecek
16:30 CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Kucaklaşmadığımız kesimlerle kucaklaşmak istiyoruz!
16:16 Mesut Özil kadro dışı bırakıldı ama "Aslolan Fenerbahçe'dir" diyerek, taraftarın gönlüne taht kurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 18:03:26. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika! Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist, Ordu'da yakanlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement