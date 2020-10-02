Son dakika... Kızılcabölükspor'a Altay'dan takviye

MİSLİ.com 3'üncü Lig'de sezonun ilk 2 maçından puan çıkaramayan Kızılcabölükspor, transferde 1'inci Lig ekibi Altay'dan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Alpay Eroğlu'nu renklerine bağladı. Altay'ın altyapısında yetişip U19 takımında forma giyen Alpay, 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kızılcabölükspor forması giyeceği için çok heyecanlı olduğunu belirten Alpay, "Uyum sürecini en kısa sürede atlatıp takımıma katkı sağlamak istiyorum. Forma savaşında elimden gelenin fazlasını yapacağım" diye konuştu.

