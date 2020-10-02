Son dakika... Kızılcabölükspor'a Altay'dan takviye

MİSLİ.com 3'üncü Lig'de sezonun ilk 2 maçından puan çıkaramayan Kızılcabölükspor, transferde 1'inci Lig ekibi Altay'dan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Alpay Eroğlu'nu renklerine bağladı. Altay'ın altyapısında yetişip U19 takımında forma giyen Alpay, 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kızılcabölükspor forması giyeceği için çok heyecanlı olduğunu belirten Alpay, "Uyum sürecini en kısa sürede atlatıp takımıma katkı sağlamak istiyorum. Forma savaşında elimden gelenin fazlasını yapacağım" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 13:15 - Kaynak: DHA
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