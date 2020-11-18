Kayseri'de Kocasinan Belediyesi, kentsel dönüşüm uygulama alanlarından biri olan Yunus Emre ve Yavuzlar mahallelerine yeni bir ulaşım aksı kazandırıyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, ilçenin her mahallesinde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

"Yol medeniyettir" anlayışı ile ulaşımı daha konforlu hale getirdiklerine dikkati çeken Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Fen ve temizlik işleri, park ve bahçeler ile kırsal müdürlüğümüz gibi tüm birimlerimiz, vatandaşlarımıza daha güzel bir Kocasinan inşa edebilmek için yoğun gayret sarf ediyorlar. Hemşehrilerimizin daha huzurlu ortamlarda yaşamaları için hizmetlerimizi birer birer hayata geçirerek, vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Buradaki Karadeniz Caddesi'nde olduğu gibi diğer alanlarda ihtiyaçları karşılamak için çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında mahallelerimiz, Kayseri'nin gözbebeği olacak. Hemşehrilerimizin yolu, sağlık ve huzur içerisinde kullanmalarını diliyorum."