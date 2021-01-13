Son dakika! KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Allah'a 'Sen bana şifa ver, beni bu hastalıktan öldürme' diye yalvarıyordum" - Son Dakika

Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 72 yaşındaki kalp ve tansiyon hastası, bir gözünde görme kaybı olan Emine Siri, tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Çorlu ilçesinde oğlu, gelini ve iki torunuyla yaşayan 10 çocuk annesi Siri, koronavirüs salgını sürecinde sürekli evde kalarak kendini korumaya çalıştı.

Evde kaldığı belli bir süreyi de maske takarak geçiren ve önlem alan Siri, daha sonra öksürme şikayeti üzerine ilçedeki özel hastaneye gitti.

Yaptırdığı test sonucu Kovid-19'a yakalandığını öğrenen Siri, hastanede tedavi görüp karantina sürecini de evde geçirerek hastalığı yendi.

Kalp ve tansiyon hastası Siri, yaşına rağmen verdiği mücadeleyle takdir topladı.

Emine Siri, AA muhabirine, hastalıkla ilgili ilk belirtisinin öksürük olduğunu söyledi.

Önce "Bir şey olmaz." diyerek bir süre evde kaldığını anlatan Siri, "Oğlum 'Kalp ve tansiyon hastasısın, gel seni özel hastaneye götüreyim.' dedi." şeklinde konuştu.

Bunun üzerine gece hastaneye gittiklerini belirten Siri, şöyle devam etti:

"Çektikleri filmde bir şey çıktı. Ne olduğunu sorduğumda doktor dışarı çıkarılmamı söyledi. Sonra ağzımdan ve burnumdan örnek alarak test yaptılar ve hasta olduğumu söylediler. Oğlum sürekli bana yardım ediyordu. Eve geldik ama oğlum sabah işe gidemeyecek haldeydi. 'Halim yok.' diyerek çalıştığı yeri arayıp işe gidemeyeceğini söyledi. Ağabeyi geldi, doktora götürdü. Onun da aynı hastalığa yakalandığını öğrendik. İkimiz de aynı evde farklı odalarda yatıyorduk."

Evde bir süre sonra şikayetlerinin arttığını dile getiren Siri, haber verilmesiyle tekrar hastaneye yatırıldığını söyledi.

Siri, 6 gün hastanede tedavi gördüğünü belirterek, "Sonra iyi olduğumu söyleyip eve gönderdiler. Taburcu edildikten sonra kalbim, başım ve her tarafım ağrımaya, başım dönmeye başladı. Durumumu oğluma söyledim, o da ekipleri aradı ve beni tekrar götürdüler. İki gün daha hastanede yattım. 7 kere beni götürüp getirdiler." ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlar kendilerine dikkat etsin"

Evde tedbir almasına rağmen hastalığa nasıl yakalandığını anlamadığını vurgulayan Siri, şunları kaydetti:

"Hastalık sürecinde Allah'a 'Sen bana şifa ver, beni bu hastalıktan öldürme.' diye yalvarıyordum. Bu hastalıktan insanlar ölüyor, kimse yaklaşmıyor, evlatları yaklaşamıyordu. Vatandaşlardan ricam, kendilerine dikkat etmeleri ve işleri olmadıkça dışarı çıkmamaları. Evde yaklaşık bir ay sürekli maske taktım. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Bir yere gitmedim, dışarı çıkmadım ve hastalığa yakalandım."