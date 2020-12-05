Küçükçekmece'de tekstil binasında yangın - Son Dakika

Küçükçekmece'de tekstil binasında yangın

İSTANBUL - Küçükçekmece'de 5 katlı tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı tekstil fabrikasında yangın çıktı. Binanın 5. katından yükselen dumanları gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.