Son dakika... Kumsal bebeğin cenazesi yakınları tarafından alındı - Son Dakika

ANTALYA'da, babası Y.K.'nin (18) temizlediği tüfeğin ateş almasıyla çıkan saçmaların ölümüne neden olduğu 2 aylık Kumsal bebeğin cenazesi, yakınları tarafından morgdan alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Kepez ilçesine bağlı Habipler Mahallesi 5480 Sokak'taki gecekonduda meydana geldi. Babası Y.K.'nin, iddiaya göre temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu çıkan saçmalar, 2 aylık Kumsal'ın başına isabet etti. Kumsal, olay yerinde hayatını kaybederken, anne M.G. (17) ile baba Y.K. gözaltına alındı. Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Kumsal bebeğin cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Bebeğin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Kumsal bebeğin cenazesi anneannesi ve dayısına teslim edildi. Yakınları, Kumsal bebeğin cansız bedeni cenaze nakil aracına konulurken gözyaşı döktü. Bebeğin, Kepez Habipler Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.