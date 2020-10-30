Macron yönetiminin İslam karşıtı tutumu protesto edildi (2) - Son Dakika

Macron yönetiminin İslam karşıtı tutumu protesto edildi (2)

30.10.2020 20:43

Libya'da, Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı tutumu ve Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunması protesto edildi.

Libya'da, Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı tutumu ve Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunması protesto edildi.

Başkent Trablus'un Şehitler Meydanı'nda toplanan Libyalı vatandaşlar, Macron'un İslam Peygamberine yönelik hakaret içeren karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerine yönelik açıklamalarını protesto etti.

Libya bayrakları ile gösteriye katılan Trabluslular, "Peygamberime dokunma", "Fransız mallarına hayır", " Fransa'yı boykot et" yazılı dövizler taşıdı.

Hazreti Muhammed için ilahiler seslendirilen, tekbir getiren ve "La İlahe İllallah, Muhammedur-Resullullah" sloganları atan göstericiler, Fransız bayrağı ve Macron resimleri yaktı.

İkindi ezanında gösteriye bir süre ara veren kalabalık, meydanda cemaat oluşturarak namaz kıldı.

"Değerlerimize karşı saldırı var"

Gösteriye katılanlardan Trablus Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi ve sivil toplum gönüllüsü Dr. Nasır Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri yayınlamanın ifade özgürlüğü olarak değerlendirilemeyeceğini kaydederek, "Bu, Müslümanların kutsallarına ve dini duygularına saldırıdır. Birinin özgürlüğü başkasının hakkına tecavüz ettiğinde biter. Burada bizim değerlerimize karşı bir saldırı var." dedi.

Muhammed, şöyle devam etti:

"Macron'un yaptığı, dini duygularımıza, inancımıza ve peygamberimiz Hz. Muhammed'e (SAV) karşı bir saldırıdır. Macron bu yaptığı insanlığı birbirinden uzaklaştırmak, birbirine düşman etmek ve toplumlar arasında nefreti körüklemektir. Biz diğer haklarla ilişkilerimizin karşılıklı iletişime ve çıkarlarımız doğrultusunda olmasını isteriz."

Libyalı üniversite öğrencisi Kusay Ebu Şeyme ise, Müslümanların inancına göre Hz. Muhammed'in, anne, baba gibi en yakın kişilerden bile üstün tutulduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"İfade özgürlüğü kişinin kendisini ilgilendirir, kendi görüşünü ifade eder. Ama bu bir dini inanca karşı nefretten doğan bir durum. Nefret söylemidir çünkü bu dini bir konu ve sahip olduğunuz görüşün inanan bir insan için önemi yoktur. Yani bu bir nefret söylemidir, ifade özgürlüğü değil."

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başının kesilerek öldürülmesinin ardından, Macron'un İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması ve Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerinin binaların duvarlarına yansıtılması İslam dünyasında tepki ve protestolara neden olmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

Macron yönetiminin İslam karşıtı tutumu protesto edildi (2)
Macron yönetiminin İslam karşıtı tutumu protesto edildi (2)
Macron yönetiminin İslam karşıtı tutumu protesto edildi (2)
Macron yönetiminin İslam karşıtı tutumu protesto edildi (2)

Hz.Muhammed, Protesto, Libya, İslam, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Macron yönetiminin İslam karşıtı tutumu protesto edildi (2) - Son Dakika


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