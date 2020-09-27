Son dakika... Lukaşenko'dan Macron'a "olgunlaşmamış politikacı" nitelemesi - Son Dakika

Son dakika... Lukaşenko'dan Macron'a "olgunlaşmamış politikacı" nitelemesi

Gelen son dakika haberlerine göre Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, kendisinden görevi bırakmasını isteyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u "olgunlaşmamış politikacı" olarak nitelendirdi.

Son dakika... Lukaşenko'dan Macron'a

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, kendisinden görevi bırakmasını isteyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u "olgunlaşmamış politikacı" olarak nitelendirdi.

Belarus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Lukaşenko, Macron'un kendisine yönelik istifa çağrısına cevap verdi.

Aleksandr Lukaşenko, "Macron'un prensiplerine göre, Paris sokaklarında 'sarı yelekliler' gösterilere başladığında 2 yıl önce kendisi Fransa Cumhurbaşkanlığından istifa etmeliydi. Yıllar geçiyor, 'sarı yelekliler' hala sokakta. Sayın Macron hala görevde. Fransa ise kitlesel protestoların alışkanlık haline geldiği bir ülke oldu." ifadesini kullandı.

Fransa'nın Marsilya ve Lyon şehirlerinde Müslümanların yaptığı protestoları da hatırlatan Lukaşenko, Macron'un bu gruplara yönetimi devretmesinde müzakereler için Minsk'in platform olmaya hazır olduğunu vurguladı.

Emmanuel Macron'un Fransa'nın iç işleriyle uğraşması gerektiğini vurgulayan Aleksandr Lukaşenko, "Deneyimli bir politikacı olarak, 'olgunlaşmamış' politikacı Macron'a etrafına daha az bakmasını, bunun yerine Fransa'nın iç işleriyle meşgul olmasını tavsiye ediyorum. Ülkede biriken sorunları çözmeye başlamak daha iyi olur." değerlendirmesinde bulundu.

Fransız mevkidaşının Belarus'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerine çok fazla ilgi gösterdiğini belirten Lukaşenko, Macron'un, eski Belarus Cumhurbaşkanı adayı Svetlana Tikhanovskaya ile çok fazla ilgilenmesinin sorun yaratacağını da savundu.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasının ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protestolar başlamıştı. Protestocular yeni bir seçim yapılmasının yanı sıra ülkede anayasa değişikliği talebinde de bulunuyor.

Macron, Fransa'da haftalık yayımlanan JDD gazetesine verdiği mülakatta, Lukaşenko'nun görevi bırakması gerektiğini savunmuştu.

Belarus'taki göstericilerin cesaretlerinden etkilendiğini belirten Fransa Cumhurbaşkanı Macron, protestolara ilişkin, "Her hafta sonu yollara çıkmanın risklerini biliyorlar, buna rağmen ülkeye demokrasi getirme hareketini sürdürüyorlar." yorumunu yapmıştı.

Aleksandır Lukaşenko, Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 20:51 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Lukaşenko'dan Macron'a 'olgunlaşmamış politikacı' nitelemesi - Son Dakika

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