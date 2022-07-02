Olay yerine giden jandarmanın müdahalesi ile kavga sonlandırıldı. Sağlık ekipleri yaralıları ambulans ile Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırırken, hayatını kaybeden Süleyman Abiş isimli vatandaşın cenazesi morga kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Yalınağaç ve Armağan köylerinin sakinleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle sabah saatlerinde silahlı kavga çıktı. Karşılıklı silahların kullanıldığı olayda köylülerin dakikalarca birbirlerine ateş etmesi sonucu 1 kişi olay yerinden hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Silah sesleri üzerine köylüler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son Dakika | Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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