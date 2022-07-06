İzmir 'in Menderes İlçe Belediyesi'nde 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'rüşvet' soruşturmasında Belediye Başkanı Mustafa Kayalar 'ın da aralarında bulunduğu 4 kişinin daha gözaltına alınmasıyla soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüqheli sayısı 32'ye ulaştı. Şüphelilerden 1'i emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 31 kişi ise adliyeye sevk edildi. Başkan Kayalar'ın yakınları görüntü çeken gazetecilere engel olmaya çalıştı.

Kaynak: DHA

Mustafa Kayalar, Menderes, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MENDERES BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika

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